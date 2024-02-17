واتساب يستغني عن أرقام الهواتف .. ميزة مرتقبة لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري- تعمل واتساب على ميزة تسمح بالاستغناء عن أرقام الهواتف، واستبدالها بأسماء المستخدمين، للتسجيل في التطبيق منذ عدة أشهر.



وظهرت تلميحات حول هذه الميزة منذ مايو (أيار) من العام الماضي، مما جعل المستخدمين يتساءلون عن السبب الذي يجعل التطبيق يستغرق وقتاً طويلاً قبل طرحها.



ولا يحب الجميع إعطاء رقم هاتفهم للآخرين. وإذا كنت تتواصل مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك في العمل الذين تثق بهم، فهذه ليست مشكلة كبيرة.

اضافة اعلان

ومع ذلك، يعد تطبيق واتس آب أيضاً موطناً للعديد من الأفراد غير الجديرين بالثقة الذين يحاولون الاحتيال على المستخدمين، ونشر حملات التصيد الاحتيالي، وسرقة البيانات، وما إلى ذلك، لذلك يرغب الكثيرون بإخفاء أرقام هواتفهم عن هؤلاء الأشخاص.



ويبدو أن واتس آب يقترب من تنفيذ هذا التغيير المنتظر. وفي لقطة الشاشة نشرها موقع WABetaInfo، نرى خيار "اختيار اسم المستخدم الخاص بي" ضمن قسم الملف الشخصي في الإعدادات. وقد تم رصد هذا الخيار في الإصدار التجريبي من تطبيق أندرويد برقم الإصدار 2،23،11،15.







ويظهر هذا الخيار في بعض الاستخدامات التجريبية، ولكنه غير متاح للجميع. لذا، تأكد من الحصول على التحديث الأخير، ومعرفة ما إذا كان الخيار متاحاً لديك، بحسب موقع أندرويد هيدلاينز.

24