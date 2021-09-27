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الإثنين، 27-09-2021 10:45 ص

واتساب يطرح مميزات جديدة قبل نهاية العام.. تعرف عليها

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الوكيل الاخباري - يطرح تطبيق «واتساب» للتراسل الفوري، مجموعة من الميزات الجديدة التي من المقرر أن تظهر قبل نهاية العام الجاري.

يأتي على رأس الميزات الجديدة التي يستعد واتساب لإطلاقها هي إرسال مقاطع الفيديو والصور بدقة عالية، فضلا عن إمكانية إخفاء الدردشات الجديدة، سواء كانت فردية أو مجموعات.

كما تشير التسريبات إلى وجود ميزة محرر رمز المجموعة، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء رموز للمجموعات بشكل سريع في حال عدم وجود صورة لها، بما فيها من لون خلفية الرمز ووضع الملصقات والرموز التعبيرية.

ويضيف واتساب ضمن تحديثاته المنتظرة، خيارًا جديدًا لآخر ظهور على المنصة، والتي ستمكن المستخدم من إخفاء آخر ظهور لجهة اتصال محددة، علاوة على ذلك ميزة تحويل الصور إلى ملصقات.

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المصدر : عاجل 

 

 

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