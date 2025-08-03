واتساب يطلق ميزة تذكيرية ذكية لتحديثات الحالة

الوكيل الإخباري- في خطوة جديدة لتعزيز التفاعل والخصوصية، أعلن واتساب عن ميزة تذكيرية جديدة لإشعارات تحديثات الحالة، تتيح للمستخدمين تلقي تنبيهات مخصصة عند نشر جهات اتصال محددة تحديثات جديدة.

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🎯 الميزة باختصار:

تنبيهات تلقائية عند مشاركة جهات اتصال مفضّلة تحديث حالة جديدة.

تركيز على البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة ومتابعة المحتوى المهم.

تحكّم كامل من قبل المستخدم في تفعيل أو كتم التنبيهات.

الإشعار يتضمّن اسم جهة الاتصال وصورتها الشخصية، دون الحاجة لفتح التطبيق.

الخصوصية محفوظة: لا يتم إعلام جهة الاتصال بتفعيل الإشعارات عنها.



⚙️ كيف تعمل؟

يمكن تفعيل الميزة من شاشة "الحالة" عبر خيار مخصص لكل جهة اتصال.

واتساب يختبر الميزة في إصدار أندرويد التجريبي رقم 2.25.22.10.



💡 الفائدة للمستخدمين:

متابعة تحديثات الحالة من الأشخاص الأهم بالنسبة لك.

تقليل الفوضى في الإشعارات اليومية.

تعزيز التخصيص والتحكّم في التجربة.