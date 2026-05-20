واتساب يطلق ميزة جديدة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يُقدّم تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية على نظامي iOS وأندرويد، تتيح لهم مشاركة تحديثات الحالة مع الأصدقاء المقربين أو مع جمهور مُخصص، بما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في من يمكنه رؤية المحتوى.





وتهدف الميزة إلى تعزيز مستوى الخصوصية عند نشر الحالات، من دون الحاجة إلى تعديل إعدادات الرؤية في كل مرة يتم فيها نشر تحديث جديد.



وبحسب التحديثات الأخيرة، أصبح بإمكان بعض مختبري النسخة التجريبية إنشاء قوائم خاصة لتحديثات الحالة، تشمل قائمة للأصدقاء المقربين يتم اختيارهم يدوياً لمشاركة محتوى أكثر خصوصية.



كما يمكن تعديل هذه القوائم في أي وقت، حيث تُطبّق التغييرات بشكل فوري على التحديثات المستقبلية فقط، من دون أن تمتد بأثر رجعي إلى الحالات المنشورة سابقاً، والتي تبقى مرئية وفق إعدادات النشر الأصلية.



وتوفر هذه الميزة مرونة أكبر في تنظيم جمهور المشاهدين، إذ تتيح إنشاء أكثر من قائمة بحسب طبيعة المحتوى والجمهور المستهدف.



وتظهر الحالات المُشاركة مع الأصدقاء المقربين أو القوائم المخصصة بشكل مختلف بصرياً، حيث تُحاط بدائرة مميزة حول مؤشر الحالة، ما يساعد المستخدمين على تمييز نوع الجمهور الذي تمت المشاركة معه.



وتبقى هذه الحالات مرئية فقط لجهات الاتصال المضمنة في القائمة المحددة، في حين لا يمكن لغيرهم الاطلاع عليها، ما يعزز مستوى الخصوصية في مشاركة تحديثات الحالة.





