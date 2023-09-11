واتساب يطور ميزة جديدة لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري-يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة سوف تمكن المستخدمين من التوافق مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يسمح بالتواصل مع الآخرين عبر تطبيقات المراسلة المختلفة، أي إمكانية محادثة عبر واتساب لشخص لا يمتلك سوى تطبيق سيغنال.



وتأتي هذه الخطوة توافقاً مع قرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة بتصنيف شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لتطبيق واتساب كما فيسبوك وغيرها من المنصات، على أساس أنها "بوابة" للمعلومات بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA).



وعليه، يجدر بتطبيق واتساب أن يتيح إمكانية التوافق بين منصات مختلفة خلال ستة أشهر، من بينها تلغرام وسيغنال وآي ميسيج وغيرها.



وبحسب ما تم رصده في النسخة التجريبية من واتس أب، فإن نسخة رقم 2.23.19.8، تتضمن شاشة جديدة تسمى "الدردشات من جهات خارجية".



وتلمح هذه الشاشة إلى أن التطبيق المراسلة الشهير يتجه نحو الامتثال لمتطلبات التوافق بين المنصات ودعم الرسائل عبر المنصات المختلفة.



ويشير المتابعون للنسخ التجريبية من التطبيق إلى أن من شأن هذه الميزة الجديدة تعزيز مخاوف الخصوصية بين المستخدمين، خاصة وأن دعم الدردشة من جهات خارجية ومن تطبيقات مختلفة قد تشكل أزمة أمنية للرسائل التي عادة ما تكون مشفرة من طرف إلى طرف.



ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة الجديدة من واتساب سوى يتم طرحها بشكل عالمي، أم أنها سوف تكون محصورة بالدول المنضوية ضمن الاتحاد الأوروبي وقوانينه.

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