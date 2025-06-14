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"واتساب" يطور ميزة لأندرويد لمسح المستندات بالكاميرا مباشرةً

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تعبيرية
 
السبت، 14-06-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-  يعمل تطبيق "واتساب"، التابع لشركة "ميتا"، على اختبار ميزة جديدة لمستخدمي نظام "أندرويد"، تتيح مسح المستندات ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف مباشرةً، دون الحاجة لاستخدام تطبيقات خارجية.

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وبحسب موقع "WABetaInfo"، المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، ستُدرج الميزة الجديدة ضمن قسم "مشاركة المستندات"، حيث سيتمكن المستخدم من اختيار خيار "Scan document"، لتفعيل الكاميرا وتوجيهها نحو المستند المطلوب.


وستوفّر الميزة وضعين للمسح:
الوضع اليدوي، الذي يسمح للمستخدم بتحديد اللحظة المناسبة لالتقاط الصورة.
الوضع التلقائي، الذي يلتقط الصورة تلقائيًا بمجرد تحديد حدود المستند.


وبعد التقاط الصورة، سيحوّل واتساب المستند تلقائيًا إلى ملف بصيغة PDF جاهز للمشاركة ضمن المحادثات.


الميزة لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها في تحديثات قادمة لمستخدمي أندرويد.

 

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