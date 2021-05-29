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السبت، 29-05-2021 03:25 م

واتساب يعلن عن تراجعه في تهديد المستخدمين

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الوكيل الإخباري - أعلن تطبيق المراسلة الفوري الأمريكي الشهير "واتساب"، أمس الجمعة، عن مفاجأة مدوية، وهي أنه قرر التراجع عن قراره بحرمان المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيته الجديدة من وظائفه الكاملة.

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وقال متحدث باسم "واتسآب" في بيان لموقع "ذا فيرج"، إنه "نظرا للمناقشات الأخيرة مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أننا لن نحد من وظائف كيفية عمل "واتسآب" لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد".

وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال "واتسآب" المملوك لشركة "فيسبوك" إن المستخدمين سيفقدون وظائفهم مع مرور الوقت، إذا لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة الخاصة به بحلول 15 مايو/ أيار.


وهددت أن المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيتها الجديدة لن يتمكنوا من الوصول إلى قائمة الدردشة، لكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات، وفي حال تشغيل الإشعارات فسيتم إرسال الرسائل، إلا أنه وبعد بضعة أسابيع من محدودية الوظائف، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات والإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات.


وكانت سياسة الخصوصية الجديدة لتطبيق "واتسآب" مصدرا للجدل لعدة أشهر، وأثارت مخاوف عالمية من أن يبدأ تطبيق المراسلة الفوري الشهير في مشاركة المزيد من بيانات المستخدمين الشخصية مع شركته "فيسبوك"، لكن شدد "واتسآب" على أن هذا ليس هو الحال، على الرغم من أن تحديث سياسته يتعلق بالرسائل المرسلة إلى الشركات من خلاله، والتي قد تكون مخزنة على خوادم "فيسبوك".


وقالت شركة "واتسآب" في مقال لها، إن "غالبية المستخدمين الذين شاهدوا سياسة تطبيقها الجديدة وافقوا عليها"، كما لفت المقال إلى أنه "سيتم التذكير بالسياسة الجديدة في حال عدم قبولها".


وأوضحت: "سنستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر والسماح لهم بقبول التحديث، بما في ذلك عندما يختارون استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة مثل التواصل مع شركة تتلقى دعما من "فيسبوك"، ونحن نأمل أن يعزز هذا النهج الاختيار الذي يمتلكه جميع المستخدمين سواء كانوا يريدون التفاعل مع شركة أم لا".

 

 

المصدر - سبونتك 

 




 

 


 

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