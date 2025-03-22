واتساب يفاجئ الجميع بواجهة جديدة كلياً.. إليك أبرز التغييرات

الوكيل الإخباري- أطلق فريق ميتا تحديثًا جديدًا لواجهة مستخدم تطبيق "واتساب ويب"، بهدف تحسين تجربة الاستخدام على أجهزة الكمبيوتر. التحديث الجديد يركز على تحسين تصميم واجهة المستخدم لتصبح أكثر توافقًا مع النسخة المتوفرة على نظام أندرويد، مع بعض التعديلات الطفيفة في ترتيب العناصر داخل التطبيق.

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من أبرز التغييرات التي تم إدخالها، هو تعديل شكل رأس التطبيق ليظهر مكتوبًا باللون الأبيض مع كلمة "واتساب"، كما في تطبيق الهاتف، بدلاً من عرض اسم علامة التبويب المحددة مثل "الدردشات" أو "التحديثات" كما كان في الإصدار القديم. أيضًا، تمت إعادة تصميم طريقة تمييز علامات التبويب في الشريط الرأسي، حيث أصبحت العناصر المحددة تظهر باللون الأبيض بينما تبقى العناصر الأخرى باللون الرمادي.



أما في علامة تبويب "الدردشات"، فقد تم تعديل شكل العنصر المحدد ليظهر بإطار أخضر على شكل حبة دواء، بدلًا من الإطار الرمادي الذي كان يظهر سابقًا حول جميع العناصر. كما اختفت الفواصل بين الدردشات وتم استبدال الخلفية الزرقاء الرمادية بلون أغمق أقرب إلى الأسود.



ويتوقع أن يكون التصميم الجديد أكثر تكاملًا مع عرض الشاشة بالكامل، بدلًا من الالتزام بنسبة عرض 4:3 كما كان في النسخة القديمة.



ورغم أن هذه التحسينات لا تشمل إضافة ميزات جديدة مثل تحميل التحديثات أو تغيير خلفيات الدردشات، إلا أن التحديث يعزز من تجربة المستخدم، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون استخدام واتساب على الكمبيوتر. قد يلاحظ المستخدمون هذه التغييرات الطفيفة بعد التحديث، وسيتم إشعارهم بذلك عبر منبثقات التنبيه عند الترقية إلى النسخة الجديدة.



الجدير بالذكر أن التحديثات على "واتساب ويب" تعتمد على التحديثات من جانب الخادم، مما يعني أن بعض المستخدمين قد يتأخرون في الحصول عليها، لكن يمكنهم محاولة تحديث الصفحة بشكل متكرر للحصول على النسخة الجديدة.