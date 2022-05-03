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الثلاثاء، 03-05-2022 03:55 م

واتساب يكشف عن خاصية جديدة لمن يحذف التطبيق

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الوكيل الاخباري - أتاح واتساب، خاصية الاختفاء عن التطبيق لأخذ استراحة من الدردشة دون إلغاء التطبيق أو حذفه.

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وسمحت ميزات الخصوصية للأجهزة المحمولة للمستخدمين بإخفاء أنفسهم إذا كانوا يريدون ذلك بهذه الخطوات البسيطة.

ومن الطرق للخروج من التطبيق دون الحاجة إلى حذفه، بحسب “Sprout Wired”، يمكن للمستخدم الوصول إلى علامة تبويب التطبيقات والعثور على WhatsApp، كما يمكنهم بعد ذلك النقر على رمز المراسلة وتحديد “فرض الإيقاف” “force stop”.


وتضمنت الخطوات أيضا، يمكن للمستخدم النقر على منطقة بيانات الجوال وتعطيل “بيانات الخلفية” “background data”،وتعمل هذه العملية فقط عند الاتصال ببيانات الجوال وليس بشبكة wifi، وبعد هذا الإجراء، لا يتلقى المستخدم رسائل حتى عند تشغيل 4G، كما يمكن أيضا تعطيل التطبيق مؤقتاً، وهو ما يمكن القيام به في علامة التبويب “مساعدة” ” help”.

مزمز

 




 

 


 

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