الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

“واتساب” يودع ملايين الهواتف للأبد بعد هذا التاريخ

الامن العام : مقطع سقوط شخص من مقطع صخري قديم وصور في دولة اسيوية

الخرابشة: تعديل قانون المخدرات منح المتعاطي فرصة اصلاح نفسه

رويترز: حركة طالبان تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

تهنئة بالسلامة لـ جميله علي عبد الرزاق أبوزيد

فرنسا.. رصد متحور كورونا الجديد مو

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

السعودية تسجل انخفاضا بوفيات كورونا

إخلاص يخلف تجري عملية جراحية

مطار كابول يستعد لاستئناف الرحلات الداخلية السبت

الجمعة، 03-09-2021 09:29 م

“واتساب” يودع ملايين الهواتف للأبد بعد هذا التاريخ

3


الوكيل الاخباري -  سيتوقف تطبيق “واتساب” عن العمل على مجموعة من الهواتف الذكية القديمة في غضون شهرين، مما يترك ملايين الأشخاص غير قادرين على رؤية رسائلهم.

وابتداء من أول نوفمبر القادم، سيوقف “واتساب” الدعم لمجموعة من طرازات الهواتف الذكية القديمة، العاملة بنظام “آندرويد” و”آي أو إس”.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن الهواتف التي تعمل بالإصدار “4.0.4” من “آندرويد” وما قبله، لن تعود متوافقة مع متطلبات “واتساب”، وهو ما ينطبق أيضا على الأجهزة العاملة بنظام “آي أو إس 9” وما سبقه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
https___d1e00ek4ebabms.cloudfront.net_production_3f85260a-791f-4d30-bc75-0ef93f02810f

أريزونا أول من يضيف تراخيص القيادة لمحفظة آبل

How-to-use-the-Find-My-app-to-locate-a-lost-or-stolen-device

استخدام Find My عبر ساعات آبل لإيجاد أجهزة آبل

ezgif.com-gif-maker-22

التواطؤ الإعلاني بين جوجل وفيسبوك يظهر من جديد

607173B0-A096-465F-A417-C73D9DFA56FC

رسميًا.. إطلاق موقع أمازون مصر بديلًا لسوق دوت كوم

image (2)

ابتكار يخفف الخوف من رهاب الحقن في اسبانيا

1-1460966

فريق مصري يصمم بدلة روبوتية تساعد أصحاب الهمم على الحركة

أخبار متعلقة
How-to-use-the-Find-My-app-to-locate-a-lost-or-stolen-device

استخدام Find My عبر ساعات آبل لإيجاد أجهزة آبل

177623

يجب على جميع التطبيقات محاكاة تجربة كلوب هاوس

Enhanced-19275-1547226834-1

تطبيق مجاني جديد يضم مكتبة ذكية لألعاب وحلقات الرسوم المتحركة بوكيمون

a5d9ed00cc0c6c31799a9c6fde52ff6c

أسابيع معدودة عن اطلاق آيفون 14 ..أهم التسريبات والتوقعات

bloombergquint_2021-01_4a8ea265-a6e9-4922-b00f-c8ab7e19bc7d_m1399975

واتسآب يطرح خيارا أكثر مرونه قبل إخفاء الرسائل

سيحتوي-تطبيق-الرسام-من-Microsoft-في-نظام-التشغيل-Windows-11

إعادة تصميم تطبيق الرسام لنظام ويندوز 11