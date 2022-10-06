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الخميس، 06-10-2022 06:59 ص

"واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد

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الوكيل الاخباري - قدم تطبيق "واتس آب" العام الماضي، خيارا جديدا يسمى "العرض لمرة واحدة" بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار "سناب شات" و"إنستغرام".

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والآن، تريد الشركة المملوكة لـ"ميتا" أن تحسن هذه الميزة، وهذه المرة بمنع المستخدمين من التقاط لقطات الشاشة "سكرين شوت" وتسجيلات الشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر خاصية "العرض لمرة واحدة".


وعلى الرغم من أن الشركة المملوكة لمارك زوكربيرغ، أعلنت عزمها على منع الملايين من مستخدمي تطبيقها عبر أجهزة أندرويد وآيفون، من التقاط "سكرين شوت" لرسائل خاصية "العرض لمرة واحدة"،  فقد أتاحتها الآن على سبيل الاختبار لبعض المستخدمين.


وكشف خبراء التكنولوجيا في WABetaInfo عن هذه الميزة في الإصدار التجريبي من "واتس آب" على أندرويد، وهو ما يعني أن مستخدمي التطبيق التجريبي(WhatsApp beta)، سيكونون قادرين على تجربتها.


وأوضح موقع WABetaInfo أنه عندما تحاول التقاط "سكرين شوت" ستكون الصور سوداء تماما، وبالنسبة لبعض المستخدمين، ستختفي القدرة على التقاط لقطة الشاشة.


وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة تحمل بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، حيث أن المرسل، على سبيل المثال، لن يتلقى إشعارا إذا تم حظر محاولة التقاط لقطة الشاشة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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