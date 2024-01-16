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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 04:47 م

واتس آب يبدأ في طرح ميزة الاستطلاع للمستخدمين الأوائل

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الوكيل الإخباري - أصبحت ميزة مشاركة استطلاعات الرأي في واتس آب على بعد خطوة واحدة من طرحها لعامة المستخدمين.

ولا تزال إمكانية مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات في مرحلة تجريبية، وقد ظهرت منذ أقل من أسبوع بالإصدار التجريبي من واتس آب لنظام آندرويد.

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مشاركة استطلاعات الرأي
وأفاد موقع WaBetaInfo خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تحديث واتس آب التجريبي لنظام التشغيل iOS 24.1.10.76 والذي يتوفر الآن على تطبيق TestFlight يوفر للمستخدمين الأوائل خيار مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات.

 

ويتوجب عليك أن تكون مالك القناة لتتمكن من مشاركة الاستطلاعات. وتحتوي الميزة الجديدة على خيارات متعددة، يمكن تعطيلها في حالة اعتقاد منشئ الاستطلاع أنه يحتاج إلى إجابة واحدة فقط.


خصوصية استطلاع الرأي
وستبقى الأصوات مجهولة المصدر، وفي حين سيتمكن أعضاء القناة من رؤية عدد الأصوات، لن يعرفوا من صوت لخيار معين. ويمكن الآن لعدد محدود من مالكي القنوات رؤية خيار الاستطلاع في قائمة مرفقات الدردشة داخل قناتهم.

 

 

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