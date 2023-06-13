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الثلاثاء، 13-06-2023 02:49 م

واتس آب يختبر خيار الإشعارات لميزة القنوات الجديدة

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الوكيل الإخباري - يعمل واتس آب حالياً على ميزة جديدة تسمح بإعلام المستخدمين عند توفر القنوات.

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ليس من الواضح متى ستكون القنوات متاحة خارج سنغافورة وكولومبيا
ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير وهي متاحة فقط لمختبري الإصدارات التجريبية في البلدان التي يتم فيها طرح القنوات في الوقت الحالي.


وأعلن واتس آب عن ميزة القنوات الجديدة الأسبوع الماضي، وستسمح هذه الميزة بمتابعة المستخدمين والقنوات ومواكبتهم عبر موجز، على غرار ما هو موجود الآن مع تويتر، وهو منفصل عن الدردشات الحالية.


وتم إطلاق الميزة بقدرة محدودة وهي متوفرة حالياً فقط في سنغافورة وكولومبيا، مع وعد بالوصول إلى بلدان أخرى قريباً.


ويتم حالياً اختبار هذه الميزة في الإصدار 2.23.12.20 من واتس آب بيتا، والمتوفر عبر متجر بلاي للمسجلين في البرنامج التجريبي. وعند إطلاق ميزة القنوات، قام المستخدمون الذين لديهم حق الوصول إليها بمشاركة روابط الدعوة التي انتهى بها الأمر في أيدي المستخدمين الذين لم يكن لديهم حق الوصول إلى الميزة.


وفي البداية، أدى ذلك إلى ظهور رسالة عامة تفيد بأن الميزة ليست متاحة بعد.

 

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