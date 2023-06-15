الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 07:26 ص

"واتس آب" يكشف عن ميزة جديدة

واتسا


الوكيل الاخباري - أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن بدء اختبار ميزة جديدة في خدمات المراسلة عبر التطبيق.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "واتس آب" بدأ باختبار ميزة لدى بعض مستخدميه تمكنهم من إرسال رسائل الفيديو، ومن خلالها يمكن للمستخدم تسجيل مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الـ 60 ثانية، وإرسال هذا المقطع لأي شخص في قائمة المراسلات.


وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم الدخول إلى محادثة معينة في سجل المراسلات، ومن هناك يمكنه الضغط على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة لتتحول بدورها إلى أيقونة لتسجيل الفيديو، وعند الضغط مطوّلا على الأيقونة التي ستظهر له يمكن للمستخدم تسجيل رسالته في شكل فيديو قصير.


ويمكن للمستخدم إرسال مقطع الفيديو فورا أو تعيين الوقت لإرساله في وقت لاحق، كما ستظهر لمستقبل المقطع معلومات فيما إذا كان المقطع قد أرسل للتو أو سجّل سابقا.


ورصدت الميزة الجديدة عند بعض مستخدمي "واتس آب" في أنظمة أندرويد وiOS ، ومن المفترض أن تصبح متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في وقت لاحق.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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