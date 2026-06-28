واشنطن تفرض قيودًا على إطلاق "تشات جي بي تي" الجديد

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الوكيل الإخباري- طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شركة OpenAI طرح نموذجها الجديد **GPT-5.6** على مراحل، بدءًا بإتاحته لعدد محدود من الشركاء الموثوقين، قبل توسيع نطاق إطلاقه، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ. اضافة اعلان





ويأتي هذا التوجه بعد تعليق شركة Anthropic طرح اثنين من نماذجها المتقدمة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما يعكس تشددًا متزايدًا من الحكومة الأمريكية في الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وأبلغ الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، سام ألتمان، موظفي الشركة بضرورة التعاون مع الجهات الحكومية بشأن متطلبات السلامة، وسط مخاوف داخل القطاع من تأثير القيود التنظيمية على إطلاق النماذج المستقبلية.









