واشنطن: روسيا تحجب فيسبوك وتويتر وإنستغرام

الوكيل الاخباري- قالت الولايات المتحدة الأميركية إن روسيا تحجب فيسبوك وتويتر وإنستغرام التي يعتمد عليها الروس في معلوماتهم.



واتهمت واشنطن موسكو بمنع الروس من سماع أنباء الحرب في أوكرانيا.



وتتواصل الغارات الجوية الروسية الأعنف منذ بدء العملية العسكرية، على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، على غرار لفيف وأوديسا، صباح اليوم الخميس، وذلك وسط مناشدات من السلطات لسكان العاصمة تحديدا بالتوجه إلى الملاجئ، فيما قالت موسكو إن سيناريو الضغط على الزر النووي أمر مُروّع، لكنه لن يحدث أبدا.



وسمع دوي 4 انفجارات قرب إحدى محطات المترو في كييف، فجر اليوم، حسب ما أوردته وسائل إعلام أوكرانية، كما تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، بينما أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا رسميا مقتل إحدى مراقباتها بقصف على خاركيف.



أما في خيرسون فقال رئيس بلديتها، إيجور كوليخاييف، مساء الأربعاء، إن القوات الروسية شقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة.

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