واقعة غريبة .. "أبل" تلاحق صور التفاح حول العالم !

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في واقعة غريبة، تلاحق شركة أبل الأمريكية، أقدم شركة لتجارة التفاح في سويسرا، من أجل «خطف» حقوق الملكية حول صور التفاح وشعارات التفاح. وتستخدم شركة اتحاد الفواكه السويسري؛ التي تعود نشأتها لأكثر من 111 عاما، شعار تفاحة حمراء، يغطيها العلم السويسري الشهير.وتخشى أقدم وأكبر شركة مزارع فواكه في سويسرا، أن تضطر إلى تغيير شعارها الشهير؛ لأن شركة أبل، تحاول الحصول على حقوق الملكية الفكرية لصور فاكهة التفاح.ووفقاً لسجلات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، قدمت أبل طلبات مماثلة لعشرات من سلطات الملكية الفكرية حول العالم. وافقت السلطات في اليابان وتركيا وأرمينيا على طلبات الشركة الأمريكية.

عكاظ