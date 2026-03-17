الثلاثاء 2026-03-17 06:56 م

وداعاً لبطء الأندرويد.. "خيار سري" في هاتفك يضاعف سرعته في دقائق!

تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 11:50 ص
الوكيل الإخباري-   كشف تقرير تقني عن وجود ميزة خفية في نظام "أندرويد" تساهم في معالجة مشكلة بطء الهاتف وتحسين أدائه في غضون دقائق.اضافة اعلان



وتتمثل هذه الميزة في تفعيل "خيارات المطور" (Developer Options)، التي تتيح للمستخدمين تعديل سرعة الرسوم المتحركة (Animations) في النظام. من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف، ثم "حول الهاتف"، والضغط المتكرر على "رقم الإصدار" (Build Number) حتى يتم تفعيل وضع المطور، يمكن للمستخدم الوصول إلى خيارات "مقياس حركة الإطار" (Window animation scale)، و"مقياس حركة النقل" (Transition animation scale)، و"مقياس مدة التشغيل" (Animator duration scale).

وبضبط هذه القيم على "0.5x" أو إيقافها تماماً، يلاحظ المستخدم سرعة أكبر في استجابة الهاتف عند التنقل بين التطبيقات وفتح القوائم، مما يقلل من الوقت الذي يستغرقه النظام لمعالجة المؤثرات البصرية ويمنح شعوراً بأداء أسرع للجهاز.
 
 


