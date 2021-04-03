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السبت، 03-04-2021 01:06 م

وداعا للمتطفلين.. بشرى من غوغل لأصحاب هواتف أندرويد

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الوكيل الاخباري - زفت شركة "غوغل" بشرى سارة إلى أصحاب هواتف "أندرويد"، واعدة إياهم بوضع حد للمتطفلين.

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وقالت غوغل، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إنها ستفرض قيودا على التطبيقات الموجودة على هواتف "أندرويد"، بحيث لا يمكنها رؤية ما يثبته المستخدمون على هواتفهم من تطبيقات.

وعدلت غوغل قواعد استخدام "أندرويد"، والتي تمنع رؤية جميع التطبيقات الأخرى عبر هاتفك أو جهازك اللوحي، للحد من طلبات الإذن على معرفة التطبيقات الموجودة على الهواتف.

 


وستكون تلك القواعد مطبقة على التطبيقات المثبتة على الجهاز بنظام تشغيل "أندرويد 11" وما هو أحدث.
وسيعتبر متجر "غوغل بلاي" محاولة معرفة مخزون الجهاز من التطبيقات المثبة بمثابة "معلومات شخصية حساسة وسرية".
وستستثني غوغل فقط التطبيقات، التي تحتاج طريقة عملها إلى تطبيقات أخرى مثبتة على الجهاز، مثل برامج مكافحة الفيروسات، أو مديري الملفات أو المتصفحات أو تطبيقات البحث على الجهاز.
وستمنع تلك السياسة الجديدة من شركة غوغل من استغلال بيانات المستخدمين في أغراض سيئة مثل التجسس أو التطفل على المستخدمين لأغراض إعلانية مثلا.


وسيتم تطبيق تلك السياسة بصورة كاملة لكل مستخدمي هواتف "أندرويد، بدءا من يوم 5 مايو/أيار 2021.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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