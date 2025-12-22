وداعا لهذه الميزات.. أندرويد يتخلى عن 5 وظائف قديمة بصمت

المجلدات الحية (Live Folders): ظهرت في Android 1.5 لعرض محتوى التطبيقات مباشرة على الشاشة الرئيسية، لكنها لم تلقَ رواجًا وتم استبدالها بـ Widgets في الإصدارات التالية.
Android Beam: ميزة مشاركة المحتوى عبر تقنية NFC بين الهواتف، أزيلت في Android 10 بعد انخفاض استخدامها.
دعم Miracast: لبث شاشة الهاتف لاسلكيًا، تم التخلي عنه لصالح بروتوكول Chromecast الخاص بغوغل.
الودجت على شاشة القفل: أُضيفت في Android 4.2 لإظهار معلومات سريعة، لكنها أزيلت في Android 5 بسبب اعتبارات الخصوصية، مع إمكانية إعادة شكل جديد مستقبلاً.
دعم الأشعة تحت الحمراء (IR Blaster): للتحكم بالأجهزة المنزلية، اختفت تدريجيًا لصالح تقنيات الاتصال اللاسلكي مثل البلوتوث والواي فاي.
