الإثنين 2025-12-22 03:33 م

وداعا لهذه الميزات.. أندرويد يتخلى عن 5 وظائف قديمة بصمت

تعبيرية
الإثنين، 22-12-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   مع استمرار تطوير نظام أندرويد وإضافة ميزات مبتكرة، تتخلى غوغل أحيانًا عن وظائف قديمة لتحسين الأداء وتجربة المستخدم. وتظهر هذه التغييرات في عدد من الميزات التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة:

المجلدات الحية (Live Folders): ظهرت في Android 1.5 لعرض محتوى التطبيقات مباشرة على الشاشة الرئيسية، لكنها لم تلقَ رواجًا وتم استبدالها بـ Widgets في الإصدارات التالية.
Android Beam: ميزة مشاركة المحتوى عبر تقنية NFC بين الهواتف، أزيلت في Android 10 بعد انخفاض استخدامها.
دعم Miracast: لبث شاشة الهاتف لاسلكيًا، تم التخلي عنه لصالح بروتوكول Chromecast الخاص بغوغل.
الودجت على شاشة القفل: أُضيفت في Android 4.2 لإظهار معلومات سريعة، لكنها أزيلت في Android 5 بسبب اعتبارات الخصوصية، مع إمكانية إعادة شكل جديد مستقبلاً.
دعم الأشعة تحت الحمراء (IR Blaster): للتحكم بالأجهزة المنزلية، اختفت تدريجيًا لصالح تقنيات الاتصال اللاسلكي مثل البلوتوث والواي فاي.

 

يشير خبراء التقنية إلى أن حذف هذه الميزات يعكس تغير أولويات غوغل وتركيزها على تقنيات أكثر فائدة وانتشارًا، مع احتمال إعادة بعض الميزات بشكل مطور، بينما تظل أخرى جزءًا من الماضي.

 

ارم نيوز 

 
 


