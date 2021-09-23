وزارة الدفاع الليتوانية تتهم شاومي بفرض رقابة

الوكيل الإخباري - قالت شركة شاومي الصينية إن أجهزتها لا تفرض رقابة على اتصالات المستخدمين، وذلك بعد يوم من توصية وزارة الدفاع الليتوانية المستهلكين بتجنب الهواتف الصينية بسبب ميزة الرقابة في الهاتف الرائد لعملاقة الهواتف الذكية.

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وأوصت وزارة الدفاع الليتوانية المستهلكين بتجنب شراء الهواتف المحمولة الصينية ونصحت الناس بالتخلص من الهواتف المحمولة التي لديهم الآن بعد أن وجد تقرير حكومي أن الأجهزة تحتوي على قدرات رقابة مدمجة.

طالبت الصين الشهر الماضي ليتوانيا بسحب سفيرها في بكين. وقالت إنها تستدعي مبعوثها إلى فيلنيوس بعد أن أعلنت تايوان أن بعثتها في ليتوانيا تسمى مكتب التمثيل التايواني.

وتستخدم البعثات التايوانية في أوروبا والولايات المتحدة اسم مدينة تايبيه، متجنبة الإشارة إلى الجزيرة نفسها، التي تدعي الصين أنها أراضيها.



وشدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على دعم رئيسة وزراء ليتوانيا في مواجهة ضغوط الصين.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية