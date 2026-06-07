"وكيل ذكي" من "ميتا".. مهم جداً لـ"واتسآب" و "انستغرام"

06:54 م

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة ميتا وكيلاً جديداً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي يحمل اسم "ميتا بيزنس إيجنت"، بهدف مساعدة الشركات على إدارة محادثات العملاء وتعزيز المبيعات عبر منصاتها المختلفة، مثل واتساب وإنستغرام وماسنجر. اضافة اعلان





وقالت الشركة إن الأداة الجديدة قادرة على الرد تلقائياً على استفسارات العملاء، ومتابعة العملاء المحتملين، وحجز المواعيد، واقتراح المنتجات المناسبة، إلى جانب تقديم ملخص يومي لأصحاب الأعمال يتضمن أبرز المحادثات والتفاعلات.



وكانت ميتا قد اختبرت هذه التقنية سابقاً ضمن برنامج تجريبي حمل اسم "بيزنس إيه آي"، حيث استخدمها أكثر من مليون متجر قبل إطلاقها عالمياً.



وستتوفر الخدمة بشكل تدريجي عبر تطبيق واتساب للأعمال، وحسابات إنستغرام الاحترافية، ومنصة ماسنجر، إضافة إلى حزمة أدوات الأعمال التابعة لميتا.



كما كشفت الشركة عن منصة جديدة مخصصة لتطوير وإدارة الوكلاء الرقميين، تتيح للشركات ربط أنظمتها بخدمات خارجية وإدارة الأداء والسياسات التشغيلية.



وأكدت ميتا أن الوكيل الذكي قادر على التكيف مع هوية العلامة التجارية وأسلوبها في التواصل مع العملاء، مع خطط مستقبلية لتوسيع مهامه لتشمل أبحاث السوق وتحليل المنافسين وإدارة المزيد من العمليات التشغيلية اليومية.





