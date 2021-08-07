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السبت، 07-08-2021 03:15 م

ويندوز 11 يتكامل مع سبوتيفاي

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الوكيل الإخباري - تخطط شركة مايكروسوفت لدمج منصة سبوتيفاي في ميزة جديدة ضمن نظام التشغيل ويندوز 11.

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وقام بانوس باناي، رئيس مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز ، والأجهزة بالتشويق لميزة جلسات التركيز في نظام التشغيل ويندوز 11 عبر تويتر هذا الأسبوع، ويبدو أنها طريقة جديدة للتركيز على المهام والعمل.

 

وتتضمن جلسات التركيز على تكامل سبوتيفاي، مما يسمح لك بإنشاء مؤقت تركيز للعمل من خلال المهام أثناء الاستماع إلى قائمة تشغيل الموسيقى من سبوتيفاي.

 

ولم تبدأ مايكروسوفت باختبار جلسات التركيز في إصداراتها العامة من النظام التشغيلي القادم حتى الآن، ولكن بحسب الفيديو الذي نشره باناي، يبدو أنها مدمجة في تطبيق الساعة لنظام التشغيل.

 

ووفقًا لواجهة المستخدم الموضحة في الفيديو، تساعدك جلسات التركيز على تحقيق أهدافك وإنجاز المزيد.


ويبدو أنها تتبع تقنية بومودورو Pomodoro، وهي طريقة لإدارة الوقت عن طريق تقسيم العمل إلى أجزاء أصغر مع فترات راحة قصيرة.


وهناك مجموعة متنوعة من تطبيقات ومواقع تقنية التي تتيح لك تخصيص وقت للتركيز على قائمة المهام، وقد يكون تكامل سبوتيفاي هو طريقة شركة مايكروسوفت للتميز عن الآخرين.


ومن الواضح أن مايكروسوفت تأمل في أن يحدث دمج سبوتيفاي فرقًا، ويمكن أن تساعد عناصر التركيز في ويندوز 11 على التنافس مع أوضاع التركيز في macOS Monterey.

 

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 




 

 


 

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