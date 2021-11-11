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الخميس، 11-11-2021 01:31 م

ويندوز 11 يسهل مشاركة شاشتك في مكالمات الفيديو

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الوكيل الإخباري - تضيف عملاقة البرمجيات تكامل مايكروسوفت تيمز الجديد المفيد إلى ويندوز 11 ضمن نسخة معاينة ويندوز 11 برقم البناء 22499 في قناة Dev Channel.

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وقالت الشركة: قدمنا إمكانية كتم صوت مكالمات الاجتماع النشطة وإعادة صوتها من شريط المهام مباشرةً. ونعلن الآن عن امتداد لتلك التجربة. وذلك من خلال القدرة على مشاركة المحتوى بسرعة من نوافذ التطبيقات المفتوحة مباشرة من شريط المهام إلى مكالمات الاجتماع أيضًا.

 

وتلغي هذه التجربة الحاجة إلى التنقل ذهابًا وإيابًا عبر التطبيقات لمجرد مشاركة نافذة أو إعادة مشاركتها. ولا توجد مقاطعات للحاضرين في الاجتماع أو ما يرونه عبر الشاشة، حيث يمكن شارك أي نافذة مفتوحة أثناء المكالمة.

وعند تمرير مؤشر الفأرة فوق التطبيقات قيد التشغيل عبر شريط المهام فإنك ترى زرًا جديدًا يتيح لك مشاركة نافذتك مع الحاضرين في الاجتماع.


وعند الانتهاء من مشاركة المحتوى، مرر الفأرة فوق النافذة مرة أخرى وانقر فوق إيقاف المشاركة أو اختر نافذة أخرى وانقر فوق مشاركة هذه النافذة.


وإذا كنت تقدم عرضًا تقديميًا بوضع ملء الشاشة في PowerPoint، فما عليك سوى تحريك الفأرة إلى الأسفل بحيث يظهر شريط المهام لمشاركة العرض التقديمي أو إيقاف مشاركته دون مقاطعة الحضور.

وبدأت صانعة البرامج باختبار ميزة في ويندوز 11 تسمح لمستخدمي منصة التواصل بالمرور فوق النوافذ المفتوحة عبر شريط المهام ومشاركة محتوى النافذة بسرعة عبر مكالمة.

 

وتجعل مشاركة الشاشة أسهل كثيرًا بالنسبة إلى مايكروسوفت تيمز وتطبيقات الاتصال الأخرى عبر ويندوز 11.


وتختبر الشركة هذا مبدئيًا مع مايكروسوفت تيمز للعمل أو المدرسة بدلاً من إصدار المستهلك المدمج في ويندوز 11.


وتقول أماندا لانجوسكي، رئيسة برنامج ويندوز إنسايدر: هذا يعني أنه لن يرى الجميع هذا على الفور مع مكالمات المنصة. نخطط لإحضار هذا إلى المنصة للمنزل لاحقًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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