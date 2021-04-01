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الخميس، 01-04-2021 10:03 ص

يجب أن يعرفها الجميع .. 10 ميزات مخفية في تطبيق واتسآب

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الوكيل الاخباري - أصبح تطبيق واتسآب، الذي انطلق رسميا في عام 2009، أكثر تطبيقات المراسلة الفورية نشاطًا في العالم.

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وعلى مر السنين، تطورت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك لدمج المزيد من الأدوات لربط ملايين المستخدمين حول العالم. 


نشرت مجلة Entrepreneur قائمة تضم 10 وظائف واتسآب مخفية لا يعرفها كثيرون ويمكن استخدامها على الفور.

1. تنسيق النص
يُمكِّنك التطبيق من إضافة لمسة جديدة على نصوص رسائلك، من خلال الخط الغامق أو المائل أو الذي يتوسطه خط، كل ما عليك فقط إضافة حرفين قبل النص وبعده: *غامق*، _ مخطوطة_، و~مشطوب~.


2. الرسائل المؤقتة
تعمل رسائل "التدمير الذاتي" على حماية المعلومات القيمة لأنها تختفي بعد فترة. ولاستخدام هذه الوظيفة، وهي واحدة من أحدث الوظائف في التطبيق، يمكن تفعليها من خلال جهة الاتصال داخل الدردشة، حدد خيار الرسائل، وقم بتشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة.


3. الرسائل المفضلة
هل تريد الاحتفاظ برسالة ما دون أن تضيع في بحر رسائل الدردشات؟ باستخدام وظيفة "تمييز الرسائل"، يمكنك تمييزها بنجمة بالضغط عليها وتركها كمفضلة لتحديد مكانها.


4. وقت قراءة الرسالة
هل تريد أن تعرف في أي وقت تمت قراءة رسالتك؟ كل ما عليك فعله هو الضغط عليها وتحريك إصبعك إلى اليسار. يمكنك أيضًا تحديد خيار المعلومات من قائمة النقاط الثلاث، وفي كلتا الحالتين، سترى وقت إرسال الرسالة واستلامها وقراءتها.


5. لا تحفظ الصور ومقاطع الفيديو
إذا مللت من امتلاء ذاكرة الهاتف بالصور ومقاطع الفيديو التي تتلقاها عبر رسائل التطبيق، فيمكنك منع تنزيلها تلقائيًا من إعدادات واتسآب. كل ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة الإعدادات في التطبيق وتحديد الدردشات، وهناك، قم إلغاء تنشيط خيار رؤية ملفات الوسائط المتعددة.

6. إخفاء آخر ظهور 
إذا كنت لا تريد أن يعرف الناس آخر مرة قمت فيها بالاتصال بالتطبيق، فإن واتسآب يقدم لك خيار إلغاء تنشيط هذه المعلومات. كل ما عليك فتح قائمة الإعدادات، وتحديد الحساب ثم الخصوصية لإلغاء تنشيط آخر ظهور. ويمكنك أيضًا تفعيل الخاصية لجميع جهات الاتصال أو الاختيار من بينها.


7. رسائل "غير مقروءة"
إذا كنت لا تريد أن تنسى الرد على شخص ما، فما عليك سوى النقر فوق الدردشة لبضع ثوان وتحديد خيار "وضع علامة كغير مقروءة".


8. جهة الاتصال المفضلة
باستخدام هذه الأداة، ستتمكن من معرفة جهات الاتصال التي تتفاعل معها أكثر من غيرها. كما يسمح لك بإدارة وحدة التخزين الداخلية الخاصة بالهاتف. كل ما عليك فقط الدخول إلى الإعدادات، ثم بيانات التخزين وأخيراً استخدام التخزين.


9. الاستماع إلى الرسائل الصوتية
يمكنك مراجعة التسجيلات الصوتية قبل إرسالها عبر هذه الخدعة، والتي تتحقق يمكن استخدامها عندما تبدأ في تسجيل الصوت وعندما تريد إيقافه، اخرج فورًا من التطبيق أثناء الضغط على زر التسجيل. وعند إعادة الدخول إلى المحادثة، سترى أنه تم الاحتفاظ بالصوت وأنه يمكنك الاستماع إليه أو إرساله أو حذفه.


10. الإخطارات الشخصية
يعد هذا خيارًا رائعًا لمعرفة من يرسل لك رسائل واتسآب بالضبط بفضل النغمات المخصصة. كل ما عليك القيام به هو الذهاب إلى الدردشة المعنية، والنقر فوق اسمها والبحث عن خيار "نغمة مخصصة" واختيار النغمة التي تفضلها.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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