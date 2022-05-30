يدعم Google Drive الآن اختصارات لوحة مفاتيح للنسخ واللصق

الوكيل الإخباري - غالبًا ما تفتقر تطبيقات الويب إلى اختصارات لوحة المفاتيح التي قد تتوقعها في تطبيقات سطح المكتب ، وحتى هذه النقطة ، يضيف Google Drive الآن دعمًا لاختصارات سطح المكتب الشائعة.

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أعلنت جوجل في منشور أن العديد من اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة متاحة لمعالجة الملفات في Google Drive.

بدءًا من الأساسيات ، يمكنك الآن Ctrl + C للنسخ ، و Ctrl + X للقص ، و Ctrl + V للصق. إذا قمت بنسخ ملف ، فيمكنك أيضًا إجراء Ctrl + Shift + V لإنشاء اختصار بدلاً من إنشاء نسخة. أخيرًا ، سيؤدي تحديد ملف والنقر فوق Ctrl + Enter إلى فتح الملف في علامة تبويب متصفح جديدة. إذا كنت تستخدم جهاز Mac ، فأنت تستخدم مفتاح ⌘ بدلاً من Ctrl.

تسمح لك الاختصارات بنقل الملفات ونسخها دون التعمق في قوائم Drive أو النقر بزر الماوس الأيمن على الملفات ، مما قد يؤدي إلى تسريع إدارة الملفات بشكل كبير. تقول قوقل أيضًا أن نسخ ملف سيحفظ رابطه إلى حافظة جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، لذلك إذا قمت بلصق الملف في بريد إلكتروني أو منطقة نصية أخرى (بدلاً من Drive) ، فستحصل على رابط للملف.



أجرت قوقل تحسينات أخرى على تطبيقات الويب Drive و Docs خلال الأسابيع القليلة الماضية. بدأ تحديد مجموعات نصية متعددة في نفس الوقت في الظهور في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ووصلت شرائح القائمة المنسدلة وقوالب الجدول في مايو ، وظهر الدعم المحسن لتنسيق Markdown في مارس.



يتم طرح اختصارات لوحة المفاتيح الجديدة بشكل أسرع من معظم ميزات المستندات و Drive الجديدة الأخرى ، حيث يجب أن تكون متاحة للجميع في غضون 2-3 أيام. ومع ذلك ، لا يتم تقديمها إلا في تطبيقات Drive على الويب – سيكون من السهل الحصول على الاختصارات على أجهزة iPad وأجهزة Android اللوحية عند توصيل لوحة المفاتيح. تقول قوقل أن متصفح الويب الوحيد المدعوم هو كروم ، ولكن من الممكن أن تعمل المتصفحات الأخرى المستندة إلى Chromium.

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