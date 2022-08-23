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الثلاثاء، 23-08-2022 12:25 م

يد إلكترونية ثورية يمكنها تعلم حركات جديدة

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الوكيل الإخباري - حصلت السباحه الأسترالية جيسيكا سميث على يد إلكترونية ثورية قامت بتطويرها شركة بريطانية، يمكن تحديثها عن بعد في أي مكان في العالم.

ابتكرت شركة “كوفي”، ومقرها في ليدز، جهاز “نيكسوس هاند”، وهو جهاز يقوم بتحويل النبضات الكهربائية من العضلات الموجودة في الجزء العلوي من الذراع إلى حركة تعمل بمحركات في اليد. تسمح الذراع الإلكترونية للمستخدم بحمل الزجاج أو فتح الباب أو التقاط الأشياء. يمكن أيضاً تحديث الجهاز بإيماءات جديدة في أي وقت وفي أي مكان.

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قالت سميث، والتي تعمل أيضاً كمحاضرة ومؤلفة كتب للأطفال، إن شركة كوفي يمكنها تحديث حركات اليد عن بعد خلال ساعتين فقط، وأن التقنية الجديدة غيرت حياتها وحياة أطفالها الثلاثة.

من جهته قال سيمون بولارد، مؤسس شركة كوفي، إنه يطمح لإضافة تقنية البلوتوث إلى الجهاز للسماح لمطوري الشركة بتحديثه عبر أحد التطبيقات.

وأضاف: “يمكن التحكم في بعض الأيدي الإلكترونية المنافسة، لكن القدرة على تحديث الجهاز الجديد عن بعد أمر يميزه عن غيره من الأجهزة”

 

يذكر بأن شركة “كوفي” وقعت صفقات مع 27 موزعاً عالمياً لتسويق منتجها، بما في ذلك أستراليا والصين والولايات المتحدة، وتهدف إلى زيادة الإنتاج الشهري إلى 100 جهاز.

 

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