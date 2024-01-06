السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

الاحتلال يقصف بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل

الاحتلال يعتقل شابين من يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين

محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

كتائب القسام : فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

القسام: الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا

كتائب القسام: أجهزنا على 8 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

السبت، 06-01-2024 02:54 م

يستخدم الذكاء الاصطناعي.. من هو منافس غوغل الجديد؟

_103583446_1a.gettyimages-458969127


الوكيل الإخباري - يهيمن محرك غوغل على مجال البحث في شبكة الإنترنت منذ سنوات، لكن يبدو أن منافساً آخر ظهر إلى الواجهة مؤخراً ويسعى لسحب البساط من تحت غوغل مراهناً في ذلك على الذكاء الاصطناعي.

فقد حصلت شركة Perplexity، وهي شركة ناشئة، على دعم جيف بيزوس وأصحاب رؤوس الأموال الذين يراهنون على أن الذكاء الاصطناعي الذي سيقلب الطريقة التي يجد بها الناس المعلومة عبر الإنترنت.

"تقديم إجابات مباشرة"
وأوضح مؤسسو الشركة الناشئة أن ميزتهم تتمثل في استخدام تطور الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابات مباشرة، بدلاً من روابط مواقع الويب، دون بعض القيود التي تشعر بها الشركات الكبرى، بحسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال".

اضافة اعلان


في حين أن الشركة الناشئة لا تخدم سوى عدد قليل من مليارات المستخدمين الذين يعتمدون على غوغل يومياً، فقد اجتذبت أتباعاً بين العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يتوقون إلى تبني خدمات جديدة تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو البرنامج الذي يقف وراء برامج الدردشة مثل ChatGPT.


وحصل موقع Perplexity الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول على 53 مليون زيارة في نوفمبر، ارتفاعاً من 2.2 مليون عندما أصبحت الخدمة متاحة في ديسمبر 2022، وفقاً لبيانات موقع مماثل.


لم تنفق على التسويق
وقال المؤسسون إن الشركة الناشئة لم تنفق شيئاً تقريباً على التسويق التقليدي، واعتمدت على الكلمات الشفهية والترويج على "إكس" لجذب مستخدمين جدد.


لكن الطريق إلى التنافس مع غوغل مليء بالمصاعب، فقد كافحت مايكروسوفت نفسها لسنوات لإثبات نفسها عبر الإنترنت.

 

يذكر أن الشركة بدأ منذ أقل من عامين، ويعمل بها أقل من 40 موظفاً، ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، ويستخدم محركها حوالي 10 ملايين شخص شهرياً.

وكانت هذه المعطيات كافية لإقناع شركاء المشروع المؤسسي وبيزوس وغيرهم من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا باستثمار 74 مليون دولار في الشركة، وهو أكبر مبلغ تجمعه شركة ناشئة للبحث على الإنترنت في السنوات الأخيرة.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
137657

الشارة الزرقاء تظهر على واتس آب لتمييز القنوات الموثوقة

Capture

تداول العملات في العصر الرقمي: أهم مزايا العملات و كيفية التداول؟

Capture

أهم مواقع التسوق الآمن عبر الإنترنت

qna-whatsapp11-15-6-2023

اسم المستخدم بدلا من الهاتف.. واتساب تختبر مزايا للحفاظ على الخصوصية

tiktok

تيك توك تطلب رموز مرور مستخدمي آيفون!

1_JQJFuRUd9ute_Sg6ox60eA

تطبيق سناب تيوب لمشاهدة وتحميل الأفلام مجاناً بدون تورنت

أخبار متعلقة
202312211950138SJ

أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل

6409b05bbabc8

كيف يستخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لاختراق حسابات الأطفال؟

858585

'ميتا' تكشف عن نظارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

1702013624_1702013565

غوغل تقدم ميزة 'ساعدني في الكتابة' المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى كروم