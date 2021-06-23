يضمن YouTube فوزًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي على حقوق النشر

الوكيل الإخباري - قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنه لا ينبغي تحميل منصة يوتيوب والمنصات الأخرى التابعة لشركة جوجل المسؤولية عن التحميلات التي تنتهك حقوق النشر في مواقف معينة.

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وفي ظل الوضع الحالي، فإن المنصات عبر الإنترنت لا تقوم من حيث المبدأ بالتواصل مع الجمهور بشأن المحتوى المحمي بموجب حقوق النشر الذي ينشره مستخدمو تلك المنصات بشكل غير قانوني عبر الإنترنت، حسبما قالت محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت محكمة العدل الأوروبية: يمكن أن تظل يوتيوب والمنصات الأخرى مسؤولة إذا كان لديها معرفة محددة بأن المحتوى المحمي متاح بشكل غير قانوني عبر منصتها وتمتنع عن حذفه أو منع الوصول إليه على وجه السرعة.



بالإضافة إلى ذلك أدخل الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إصلاحات في حق المؤلف تهدف إلى جعل قواعده مناسبة للعصر الرقمي.



وكان أحد أجزاء القانون الذي أثار جدلًا كبيرًا في ذلك الوقت يعني أنه يتعين على يوتيوب وفيسبوك والمنصات الأخرى تثبيت مرشحات لمنع المستخدمين من مشاركة المواد المحمية بحقوق النشر.

ويركز الحكم الصادر اليوم الثلاثاء على قواعد حقوق النشر القديمة في الكتلة.

ونشأت القضية من دعوى قضائية من المنتج الموسيقي فرانك بيترسون ضد يوتيوب بشأن تحميل تسجيلات في عام 2008 ادعى فيها أنه يمتلك الحقوق.



وتمثل الأخبار انتصارًا للمنصة ومواقع مشاركة المحتوى الأخرى. وتتناقش يوتيوب منذ فترة طويلة مع الفنانين والموسيقيين بشأن كيفية تعويضهم بشكل عادل عن العمل الذي يتم توزيعه عبر الويب.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية