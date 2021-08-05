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الخميس، 05-08-2021 02:08 م

يعمل أحدث إصدار تجريبي من iOS 15 على إزالة توهج العدسة في الصور تلقائيًا

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الوكيل الإخباري - يبدو أن أحدث نسخة من الإصدار التجريبي من iOS 15 من شركة آبل تجري تحسينات طفيفة على الصور من خلال معالجة توهجات العدسة الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور الخارجية.

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وبالرغم من مرور شهرين منذ أن قامت آبل بمعاينة iOS 15، فإنه لا تزال هناك أشياء جديدة يجب معرفتها حول نظام تشغيل آيفون القادم.


ويعاني العديد من مستخدمي آيفون من النقاط الخضراء، وأثناء التقاط الصورة يبدو أنه لم يتغير شيء، إذ لا يزال التوهج يظهر في عدسة الكاميرا.

 

ولكن عند عرض الصورة النهائية، فإن التوهج لا يمكن رؤيته في أي مكان،
ويبدو أن هذا الأمر هو نتيجة كل عمليات المعالجة اللاحقة التي تمت على الصورة، حيث يظهر التوهج في الإطارات البديلة (والأقل معالجة) المتوفرة إذا كنت تستخدم ميزة Live Photo من آبل.


وليس من الواضح حتى الآن نوعًا ما نماذج آيفون التي تتم المعالجة ضمنها، إذ أبلغ أحد المستخدمين عن إزالة النقطة الخضراء عبر جهاز iPhone XS، بينما قال آخر إنها لا تعمل عبر iPhone 8 Plus.


ومن المتوقع أن تقتصر الميزة على الهواتف التي تحتوي على معالج A12 Bionic أو أحدث (مثل iPhone XS و iPhone XR وما بعده).

 

ولن يكون من المستغرب في حال كانت الميزة متوفرة عبر الهواتف الأحدث فقط، إذ إن بعض ميزات iOS 15، مثل Live Text أو Portrait mode لفيس تايم، تحتاج A12 Bionic كمتطلب.


وكما هو الحال مع الميزات التجريبية، قد تختلف الوظائف التي نراها هنا مع الإصدار التالي، أو قد تختفي، ومع ذلك، يبدو أن آبل تجرب التخلص من النقاط الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور من وقت لآخر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 

 




 

 


 

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