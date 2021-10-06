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الأربعاء، 06-10-2021 02:38 م

يمكن لجميع صناع ألعاب فيسبوك البث المشترك الآن

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الوكيل الإخباري - أضافت شركة فيسبوك البث المشترك إلى Facebook Gaming، وهي ميزة مفيدة تفتقر إليها منافسة تويتش منذ إطلاقها في عام 2018.

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بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن إصدار تويتش لميزة البث المشترك – Squad Stream – يتطلب منك أن تكون شريكًا في تويتش، فإن فيسبوك تجعل البث المشترك متاحًا للجميع.

وتوضح الشركة قائلة: لطالما كانت الألعاب أفضل معًا. لذلك نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق البث المشترك عبر Facebook Gaming لجميع صناع ألعاب الفيديو لدينا. استنادًا إلى تعليقات المجتمع، سمعنا أن البث المشترك من شأنه تحسين تجربة البث المباشر لصانع المحتوى بشكل كبير.

وأضافت: نهدف من خلال البث المشترك إلى زيادة قابلية اكتشاف صناع المحتوى وتشجيع التعاون بين المبدعين ورفع مستوى تجربة المشاهدة بشكل عام.


وتتيح الميزة للمستخدمين التعاون مع بعضهم بعضًا والبث مع بعضهم بعضًا، مع تمكين المشاهدين من التنقل بين مجموعات البث المشتركة واختيار المنظور الذي يرغبون في رؤية الإجراء منه.


وكانت الميزة متاحة في السابق لصناع البث في برنامج شركاء الخدمة. ولكن تشهد الآن إصدارًا أوسع. الميزة محدودة حاليًا بأربعة مشاركين في البث في وقت واحد.


وباختصار يعد بث نفس اللعبة جنبًا إلى جنب مع شخص آخر مفيدًا للطرفين ويتضمن بدء البث في وضع علامات على ما يصل إلى ثلاثة صناع محتوى آخرين أثناء إعداد البث أو بعد البث المباشر من الشريط الأيسر لـ Live Producer.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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