ينتظرها أكثر من ملياري شخص.. واتساب تطلق ميزة جديدة

الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا يتضمن ميزة هائلة ينتظرها مستخدمو المنصة الذين يزيد عددهم على 2 مليار شخص.

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التحديث الجديد متاح حاليًا لمستخدمي النسخة التجريبية عبر برنامج Google Play Beta، ويحمل اسم "Block messages from unknown accounts"، ومهمته حظر الرسائل الواردة من حسابات غير معروفة.



ومن المتوقع طرح الميزة لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وبحسب تقرير موقع "WABetaInfo"، تتيح للمستخدمين القدرة على حظر الرسائل بشكل تلقائي من الحسابات غير المعروفة التي ترسل كميات كبيرة من الرسائل في فترة قصيرة.



ولتفعيل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الخصوصية في واتساب، واختيار تبويب "إعدادات متقدمة" (Advanced)، ومنها خيار "Block unknown account messages".



وبمجرد تفعيل هذا الخيار، سيتم حظر الرسائل تلقائيًا من الحسابات غير المعروفة إذا تجاوزت عددًا كبيرًا من الرسائل، ما يوفر حماية أفضل من الرسائل المزعجة أو الضارة.



الميزة لا تحظر جميع الرسائل الواردة من الحسابات غير المعروفة بشكل عشوائي، ولكن تستهدف فقط الحسابات التي ترسل عددًا كبيرًا من الرسائل في وقت قصير، ما يتيح للمستخدمين الاستمرار في تلقي الرسائل المهمة من جهات الاتصال غير المعروفة مع حماية أجهزتهم من الرسائل المزعجة.



بالإضافة إلى ذلك، يرفع النظام الحظر تلقائيًا عندما يعود معدل الرسائل إلى الوضع الطبيعي، ما يضمن عدم حظر جميع الحسابات بشكل دائم، وإنما فقط الحسابات التي تُظهر سلوكًا مريبًا.

ويوصي "واتساب" المستخدمين بتفعيل هذه الميزة إذا اكتشفوا تلقي العديد من الرسائل من حسابات غير معروفة، إذ سيساهم ذلك في الحماية من محاولات التصيد الإلكتروني أو الرسائل المزعجة.