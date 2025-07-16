ينطلق العام المقبل.. ماذا تعرف عن أول آيفون قابل للطي؟

الوكيل الإخباري- بعد سنوات من التطوير والتكهنات، تستعد شركة أبل لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، وفقًا لتقارير وتسريبات حديثة.

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شاشتان بحجمين مميزين

الهاتف المنتظر سيأتي بشاشتين: داخلية بحجم 7.8 إنش تقترب من حجم آيباد ميني، وخارجية بحجم 5.5 إنش، تناسب عشاق آيفون ميني السابق.



تصميم مبتكر دون تجاعيد

تشير الشائعات إلى أن أبل نجحت في تطوير شاشة قابلة للطي دون تجاعيد، وهو ما يمثل نقلة نوعية مقارنةً بالتصاميم المتوفرة حاليًا في السوق.



هاتف نحيف رغم التكنولوجيا المعقدة

سيبلغ سُمك الجهاز عند الطي ما بين 9 و9.5 ملم، وعند الفتح بين 4.5 و4.8 ملم، مما يجعله أنحف من معظم الأجهزة الحالية، بما في ذلك آيفون 17 Air المتوقع.



كاميرات محسّنة

الهاتف سيضم 4 كاميرات: كاميرتان خلفيتان بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرتان أماميتان، واحدة لكل وضعية (مطوي ومفتوح)، مع احتمالية أن تكون بدقة 24 ميغابكسل.



عودة Touch ID بدلاً من Face ID

على غير العادة، من المتوقع أن تعتمد أبل على مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID) مدمج في الزر الجانبي بدلاً من Face ID.



تصميم فاخر من التيتانيوم

رغم التخلي عن التيتانيوم في بعض طرازات آيفون 17، تعتزم أبل استخدامه في تصميم "آيفون فولد"، بما في ذلك المفصلة والغلاف الخارجي.