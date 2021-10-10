يوتيوب تجلب التسميات التوضيحية للبث المباشر لجميع المبدعين

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة يوتيوب عن بعض التطورات الجديدة في أدوات التسميات التوضيحية للفيديو، مما يسهل على المزيد من القنوات إضافة نص التسمية التوضيحية إلى مقاطع الفيديو.

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وتشير المنصة إلى أنها توفر الآن التسميات التوضيحية التلقائية للبث المباشر باللغة الإنجليزية لجميع صناع المحتوى.



وكانت التسميات التوضيحية التلقائية حتى الآن متاحة للقنوات التي تضم أكثر من 1000 مشترك، وحتى ذلك الحين، كان الوصول إليها محدودًا.

ويجب أن يساعد هذا التغيير، إلى جانب بعض التحسينات المستقبلية بحسب تفاصيل الشركة في تدوينتها، في جعل المنصة في متناول الأشخاص الصم أو ضعاف السمع.



وتتضمن بعض هذه التحديثات إتاحة التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة لـ 12 لغة أخرى بدلاً من اللغة الإنجليزية فقط (بما في ذلك اليابانية والتركية والإسبانية). والقدرة على إضافة مسارات صوتية متعددة إلى مقطع فيديو لدعم لغات متعددة وأوصاف صوتية لذوي البصر المحدود.



وتفتح المنصة الآن الخيار أمام جميع القائمين بالبث، مما يمنح صناع المحتوى المزيد من الطرق لزيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى الخاص بهم.



ويمكن تمكين التسميات التوضيحية التلقائية المباشرة داخل YouTube Studio عبر إعدادات البث. نتيجة لذلك يضيف هذا عنصرًا آخر إلى مجموعات البث، ويوفر المزيد من الطرق للتواصل مع جماهير ومشاهدين مختلفين.

وتشير المنصة أيضًا إلى أنها تخطط لإضافة المزيد من لغات التسميات التوضيحية التلقائية في المستقبل.



كما توسع يوتيوب أيضًا خيارات الترجمة الفرعية إلى الأجهزة المحمولة. ويتوفر الخيار حاليًا عبر سطح المكتب، حيث يستطيع المستخدمون ترجمة مسارات التسميات التوضيحية المتاحة إلى لغة أخرى.

وتتم إضافة هذه الميزة نفسها قريبًا إلى تطبيق الأجهزة المحمولة أيضًا. ويضيف ذلك المزيد من السعة للمشاهدين لاستهلاك المحتوى بلغتهم الأم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية