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الأربعاء، 25-08-2021 12:48 م

يوتيوب تحارب بوتات منصة ديسكورد الموسيقية

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الوكيل الإخباري - بدأت منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل باتخاذ إجراءات صارمة ضد بوتات موسيقى منصة ديسكورد.

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وأرسلت عملاقة البحث طلب توقف لأصحاب بوت Groovy الشهير، الذي يتيح لمستخدمي ديسكورد تشغيل الموسيقى من مقاطع فيديو يوتيوب ويتم تثبيته عبر أكثر من 16 مليون خادم ديسكورد.


وتريد جوجل اختفاء الخدمة في غضون سبعة أيام، ويلتزم أصحاب Groovy بإغلاق البوت في 30 أغسطس.

 

وأكدت جوجل أنها اتخذت إجراءً في هذه الحالة، وقالت: لقد أبلغنا Groovy بانتهاكات شروط الخدمة الخاصة بنا، بما في ذلك تعديل الخدمة واستخدامها لأغراض تجارية.


وأضافت: واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها مخصصة للمطورين الذين يمتثلون لشروط الخدمة.


وقال نيك أميرلان، مالك بوت Groovy، في رسالة تعلن الإغلاق: كان Groovy جزء كبير من حياتي على مدار السنوات الخمس الماضية.

 

ويقوم بوت Groovy بأخذ مصادر الموسيقى من يوتيوب ويسمح لمستخدمي ديسكورد بتشغيلها ومشاركتها في الخوادم حيث تم تثبيت البوت.

ويسمح بوت Groovy بحفل استماع اجتماعي عبر ديسكورد، باستخدام الصوت من مقاطع فيديو يوتيوب إلى حد كبير.


وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يضم أكثر من 250 مليون مستخدم.


ويقول أميرلان: لست متأكدًا من سبب قرارهم إرسال طلب توقف الآن لنكون صادقين، ربما لم يكونوا على علم بذلك.


ويعترف أميرلان بأن بوت Groovy كان عبئًا ثقيلًا على كتفيه على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن تصرفات جوجل كانت دائمًا شيئًا يتوقعه.

 

 

  المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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