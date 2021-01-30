السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 12:56 م

يوتيوب تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

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الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بدأت في اختبار أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

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وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" سيمنح أخيرا المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسيتمكن حاليا عدد محدود من مستخدمي "يوتيوب"، من سيتم اختيارهم لاختبار الأداة، من استخدام أدوات جديدة لقطع وقص الفيديوهات.


وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات "يوتيوب" على هواتف "أندرويد"، ونسخ سطح المكتب، وستصل لهواتف "آيفون" قريبا.


وستكون القنوات التي تم اختيارها لهذا الاختبار مفعلة برمز مقطع فيديو أسفل منها بين أيقونات الإعجاب والمشاركة.


وستكون مدة الفيديوهات القصيرة عبر "يوتيوب"، بين 5 ثوان حتى 60 ثانية، ويمكن إضافة عنوان منفصل لها ومشاركتها في أي منصة أخرى.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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