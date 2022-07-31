الأحد 31-07-2022
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الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية
مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان
الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء
أخبار الشركات
أخبار الشركات
لطلاب التوجيهي .. حصص رياضيات تأسيسية مجانية مع الأستاذ حسين ذيب
Blink يطلق حملة العائد النقدي الشهري على حسابات العملاء لأول مرة في الأردن
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HUAWEI band 7: اختبرنا السوار الذكي النحيف ذي شاشة العرض الكاملة وعمر البطارية الطويل ومنحناه تقييمنا النهائي... وإليكم الأسباب التي تجعله اختيارًا ممتازًا في نظرنا!
كورونا
كورونا
روسيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ أبريل
مصر.. ارتفاع إصابات كورونا وزيادة الحالات الحرجة بنسبة 6%
576 مليون إصابة بكورونا حول العالم
دراسة : فيروس كوفيد-19 قد يكون ساما لخلايا عضلة القلب!
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المياه والعصائر الباردة تطفئ لهيب الحر في وسط البلد
فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات
الهند .. شروط غريبة في عقد زواج !
مخلوق غريب يفاجئ صياد في أمريكا
خطوة جديدة من ويل سميث لـ كريس روك بعد الصفعة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل !
ملاعب
ملاعب
الفيصلي يسعى لتضييق الخناق على الوحدات
قبل مواجهة الفيصلي والعقبة ،، لائحة هدافي دوري المحترفين
يوفنتوس الإيطالي ينافس النصر السعودي على صفقة !؟
أبو طه يمنح الوحدات نقاط الابتعاد بالصدارة
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بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز
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