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يوتيوب تطور أدوات ذكية لحماية المبدعين من التزييف العميق

يوتيوب
يوتيوب
السبت، 07-09-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   تعمل يوتيوب على تطوير أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبدعين والمشاهير والشخصيات العامة، وحتى الأشخاص العاديين، على حماية أنفسهم من مقاطع الفيديو المزيفة.

وتمنح هذه الأدوات المستخدمين مزيداً من التحكم في المحتوى الذي ينسخ أصواتهم أو صورهم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك تجنباً للوقوع ضحية لهذه المقاطع المزيفة. وتسمح الأداة الأولى، الموصوفة بأنها تقنية تحديد الغناء الاصطناعي، للفنانين والمبدعين باكتشاف محتوى يوتيوب الذي يحاكي أصواتهم الغنائية تلقائياً، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقالت يوتيوب إن الأداة موجودة ضمن نظام تحديد حقوق التأليف الحالي (Content ID)، وإنها تخطط لاختبارها في إطار برنامج تجريبي العام المقبل، حسبما ورد في مدونة يوتيوب.

أما الأداة الثانية التي لا تزال قيد التطوير، فهي نظام إدارة المظهر، حيث تسمح هذه الأداة للأشخاص باكتشاف وإدارة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي يستخدم وجوههم. لذا، إذا ظهر مقطع فيديو مزيف بوجه منشئ، فسيكون قادراً على تحديده واتخاذ إجراء ضده.

ويأتي هذا الإعلان بعد تعهد يوتيوب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمنح الشركات وسيلة لإزالة نسخ الذكاء الاصطناعي من الموسيقى.

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