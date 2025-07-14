يوتيوب تلغي صفحة "المحتوى الرائج" وتستبدلها بقوائم مخصصة

وقالت المنصة إن هذه الخطوة تعكس تطور طريقة اكتشاف المستخدمين للمحتوى، حيث أصبح الاعتماد أكبر على التوصيات المخصصة وخوارزميات البحث، بدلاً من القائمة الشاملة التي أُطلقت عام 2015.
وأشارت يوتيوب إلى أن الاتجاهات اليوم تتشكل من محتويات متناهية الصغر تُنتَج من قبل مجموعات معجبين متنوعة، ما يجعل عرض المحتوى الرائج أكثر فاعلية عبر قوائم مخصصة.
وأكدت المنصة أنها ستواصل تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين، إلى جانب إتاحة المحتوى غير المخصص عبر قوائم "الاستكشاف" وقنوات منشئي المحتوى.
وأوضحت أن انخفاض زيارات صفحة "المحتوى الرائج" خلال السنوات الخمس الماضية ساهم في اتخاذ هذا القرار.
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