الأربعاء 2026-04-22 01:45 م

يوتيوب توسّع تقنية كشف التزييف العميق لحماية المشاهير والمبدعين

الأربعاء، 22-04-2026 12:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت يوتيوب عن توسيع نطاق تقنية "الكشف عن التشابه" الجديدة الخاصة بها، والتي ترصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، لتشمل العاملين في قطاع الترفيه أيضًا.

اضافة اعلان


وتشبه هذه التقنية نظام Content ID المعتمد حاليًا على يوتيوب، والذي يكتشف المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر داخل مقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون، ما يتيح لأصحاب الحقوق طلب حذف المحتوى أو الحصول على جزء من عائداته.


أما تقنية "الكشف عن التشابه"، فتؤدي الدور نفسه ولكن بالنسبة للوجوه المُحاكاة، إذ تهدف إلى حماية المبدعين والشخصيات العامة من استخدام هوياتهم دون إذن، وهي مشكلة يواجهها عدد كبير من المشاهير الذين تُستغل صورهم في إعلانات احتيالية.


وأكدت يوتيوب أن التقنية أصبحت متاحة للعاملين في صناعة الترفيه، بما يشمل وكالات المواهب وشركات الإدارة، إضافة إلى المشاهير الذين تمثلهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 