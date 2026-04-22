يوتيوب توسّع تقنية كشف التزييف العميق لحماية المشاهير والمبدعين

الوكيل الإخباري- أعلنت يوتيوب عن توسيع نطاق تقنية "الكشف عن التشابه" الجديدة الخاصة بها، والتي ترصد المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، لتشمل العاملين في قطاع الترفيه أيضًا.

وتشبه هذه التقنية نظام Content ID المعتمد حاليًا على يوتيوب، والذي يكتشف المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر داخل مقاطع الفيديو التي يرفعها المستخدمون، ما يتيح لأصحاب الحقوق طلب حذف المحتوى أو الحصول على جزء من عائداته.



أما تقنية "الكشف عن التشابه"، فتؤدي الدور نفسه ولكن بالنسبة للوجوه المُحاكاة، إذ تهدف إلى حماية المبدعين والشخصيات العامة من استخدام هوياتهم دون إذن، وهي مشكلة يواجهها عدد كبير من المشاهير الذين تُستغل صورهم في إعلانات احتيالية.