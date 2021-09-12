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الأحد، 12-09-2021 01:12 م

يوتيوب توفر مشاركات المجتمع لمزيد من القنوات

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة يوتيوب عن خفض عدد المشتركين الذين تحتاجهم لتتمكن من نشر مشاركات المجتمع إلى النصف.

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وبدءًا من 12 أكتوبر، فإنك تحتاج إلى أكثر من 500 مشترك بدلاً من طلب 1000 مشترك. وفي تغريدة، قالت المنصة إن ذلك يجلب الميزة لملايين القنوات الأخرى.

وتعد يوتيوب أفضل منصة لمشاهدة الفيديو ولديها الملايين من صناع المحتوى الذين يصنعون ويحملون مقاطع فيديو المطلوبة للمشتركين.

وتدرك عملاقة التكنولوجيا أن مجتمعًا كبيرًا يعتمد على خدماتها، وبالتالي تعمل دائمًا على تحسين ميزاتها وإدخال أدوات جديدة.

 

وتعمل الشركة أيضًا على تسهيل الأمور على مستخدميها، وهذه المرة اتخذت العملاقة الاجتماعي خطوة صحيحة قد تكون مفيدة لكثير من صناع المحتوى الصغار.

وقدمت المنصة لوحة مناقشة منذ فترة. ولكن سرعان ما تم استبدال لوحة المناقشة هذه مؤقتًا بخيار مشاركة المجتمع.

وأعطى مشاركة المجتمع خيارًا لصناع المحتوى لنشر مقاطع فيديو قصيرة وصور ثابتة ومتحركة وأنواع مختلفة أخرى من المحتوى بصرف النظر عن نشر مقاطع الفيديو المعتادة الطويلة أو القصيرة.

 

ويظهر هذا المحتوى في علامة التبويب المجتمع، وقد يظهر أيضًا في الصفحة الرئيسية أو خلاصة الاشتراكات في معظم الأوقات.

وكانت هذه ميزة مفيدة لصناع المحتوى لأنها منحتهم فرصة للبقاء على اتصال مع جمهورهم والتفاعل معهم حتى عندما لا يتمكنون من نشر مقاطع الفيديو المعتادة الخاصة بهم على قنواتهم.

وبالرغم من أن الميزة كانت مقصورة على المستخدمين الذين لديهم أكثر من 1000 مشترك. ولكن قررت المنصة توسيعها الآن.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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