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الأحد، 21-05-2023 02:38 م

يوتيوب لن يحذف فيديوهات الحسابات غير النشطة

youtubesite


الوكيل الإخباري - عدلت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية غوغل سياسة التعامل مع الحسابات غير النشطة، معلنة أنها ستحذف أي حساب لا يستخدم لأكثر من عامين، ليصبح السؤال الأهم، ماذا عن الحسابات القديمة على موقع بث الفيديوهات المملوك لها يوتيوب؟

يحتوي موقع يوتيوب على كم كبير من الفيديوهات المنشورة منذ سنوات طويلة على حسابات لم تعد نشطة، وكذلك على حسابات مات أصحابها، وفي نفس الوقت هناك أحبابهم الذين يريدون استمرار مشاهدة مثل هذه الفيديوهات عبر الموقع.

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لذلك قررت شركة غوغل حذف الحسابات غير النشطة لكن دون حذف الفيديوهات الخاصة بهذه الحسابات.
ونشرت شركة غوغل رسالة عبر الإنترنت قالت فيها بشكل دقيق: "لا نعتزم حذف الحسابات غير النشطة التي تحتوي على فيديوهات يوتيوب في هذا الوقت".

 

وقالت غوغل إنها قررت حذف الحسابات غير النشطة للحد من عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن اختراق هذه الحسابات القديمة أسهل.
وأضافت "تحليلنا الداخلي أظهر أن احتمال استخدام الحسابات المهجورة لنظام تأكيد هوية المستخدم من خطوتين أقل 10 مرات من احتمال استخدام الحسابات الجديدة لهذا النظام" الذي يستهدف تقليل احتمالات سرقة هذه الحسابات أو اختراقها.. "وهذا يعني أن هذه الحسابات القديمة عرضة لخطر غالباً، وبمجرد اختراق حساب يمكن استخدامه لعمل أي شيء، بدءاً من انتحال الشخصية وحتى بث محتوى غير مرغوب".
في الوقت نفسه، فإن حذف الحسابات غير النشطة سيقلل تكلفة نظام خوادم غوغل. لكن لن تبدأ غوغل حذف المحتوى الخاص بالحسابات على خدمة غوغل ووركسبيس مثل جي ميل وغوغل دوكس وغوغل درايف وغوغل ميل وغوغل كاليندر قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 

وسيتم تنفيذ هذه الخطة على مراحل تبدأ بالحسابات التي تم حذفها ولم تستخدم مرة أخرى. لذلك سيكون لدى الأشخاص من أصحاب الحسابات القديمة وقت طويل لتنشيط حساباتهم مرة أخرى من أجل الاحتفاظ بها. في الوقت نفسه تعتزم شركة غوغل إرسال عدة تنبيهات إلى أصحاب الحسابات غير النشطة لتنبيههم قبل حذفها.

 

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