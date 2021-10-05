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الثلاثاء، 05-10-2021 02:01 م

يوتيوب ميوزك توفر إمكانية الاستماع في الخلفية مجانًا

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الوكيل الإخباري - تزيل منصة يوتيوب ميوزك أحد أكثر قيودها المزعجة. ولكن في كندا فقط. إذ أعلنت الشركة أنه بدءًا من 3 نوفمبر، يتمكن العملاء في كندا من مواصلة الاستماع إلى موسيقاهم في الخلفية أثناء القيام بمهام أخرى عبر هواتفهم أو عند إيقاف تشغيل الشاشة.

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ويدعم الاستماع في الخلفية كلاً من مزيج الراديو القياسي المخصص والمدعوم بالإعلانات وأي محتوى تم تحميله قمت بإضافته إلى حسابك.


وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها YouTube Music الميزة دون مطالبة العملاء بالاشتراك في Premium للحصول عليها.

 

وبالنسبة إلى الوقت الذي يتوقع فيه المستمعون في البلدان الأخرى الحصول على الميزة، فإن الشركة تقول في الوقت الحالي ترقبوا معلومات إضافية وخطط التوسع.


ويمثل الاستماع المجاني في الخلفية ميزة مهمة بالنسبة لمنافسي جوجل، بما في ذلك سبوتيفاي وآبل ميوزك وباندورا وغيرها. لذلك فإن منصة جوجل تتخلف في هذه المنطقة عن منافسيها.


وحتى إذا وصل التشغيل في الخلفية إلى المستوى المجاني، لا تزال YouTube Music Premium تتمتع بمزايا أخرى مثل التنزيلات في وضع عدم الاتصال. كما يمكنك أيضًا الاستماع دون أي إعلانات والتبديل بسلاسة بين مقاطع الفيديو الصوتية والموسيقى العادية.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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