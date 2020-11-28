السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 11:23 ص

يوتيوب يبدأ فى اختبار بث 8K

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الوكيل الإخباري _  بدأت منصة "يوتيوب" لبث الفيديو المملوكة لشركة جوجل، في اختبار بث محتوى 8K على نظامها الأساسي، بينما لا يزال العالم يلحق بمحتوى 4K .

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حيث يوفر الإصدار 2.12.08 من تطبيق يوتيوب "دعمًا محدودًا" لأجهزة Android TV التي تعمل بنظام Android 10 وما فوق، اي أن أجهزة التليفزيون الذكية التى تعمل على أى من إصدارات تحديث أندرويد السابقة لن تحصل على الدعم، وفيما يلي التغيير الكامل لتطبيق يوتيوب TV:

 

• عرض شاشة البداية لموسيقى يوتيوب
• دعم Cast Connect
• دعم 8K محدود لنظام Android 10 والإصدارات الأحدث
• تحديد دقة محسّنة
• إصلاح مشاكل التاريخ والوقت غير الصحيحة
• تحسينات أخرى على النظام الأساسي.


المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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