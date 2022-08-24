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الأربعاء، 24-08-2022 03:35 م

يوتيوب يحجب الحساب الرسمي لشركة كاماز الروسية

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الوكيل الإخباري - قام موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية بحجب الحساب الرسمي لشركة "كاماز" الروسية المصنعة للسيارات.

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وقالت القناة:" الحجب مدى الحياة، وسببه تطبيق العقوبات ضد الشركة الروسية". وجاء في رسالة  بعثت بها شركة "غوغل" إلى "كاماز" بشأن حجب حسابها":" تم حجب حسابكم وليست لديكم إمكانية لاستعادته، وذلك بموجب قواعدنا التي تُطبّق في حال فرض قيود على التصدير واستخدام العقوبات".

يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) كانت قد أفادت في وقت سابق بأن موقع "يوتيوب" للفيديوهات يشارك بنشاط منذ فبراير عام 2022  في الحملة الإعلامية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الدولة الروسية وتشويه سمعة القوات المسلحة الروسية والموجهة كذلك ضد المواطنين الروس. 

ومنذ عام 2020، تم كشف حوالي 70 حالة لتقييد الوصول إلى الحسابات والمدوّنات المنشورة على قنوات "يوتيوب" الروسية.

روسيا اليوم 

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