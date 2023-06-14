يوتيوب يخفض متطلبات كسب المال من الفيديوهات

الوكيل الإخباري - أعلن يوتيوب عن خطته لخفض متطلبات تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو في عام 2023 وفقاً لتقرير جديد من 9to5Google.

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ونشر غوغل المتطلبات الجديدة في منشور مدونة في الأساس، وبفضل برنامج شركاء يوتيوب، سيكون من الأسهل في عام 2023 تحقيق الدخل على النظام الأساسي من خلال مقاطع الفيديو العادية والقصيرة، وستكون المتطلبات الجديدة سارية اعتباراً من، اليوم الأربعاء، في بلدان مختارة .



وتنص المتطلبات الجديدة لتحقيق الدخل على ما يلي: لمقاطع الفيديو، يجب أن يكون لديك ما لا يقل عن 500 مشترك، و 3 تحميلات عامة صالحة في غضون 90 يوماً، و 3000 ساعة مشاهدة في العام الماضي. وبالنسبة إلى الأفلام القصيرة، يجب أن يكون لديك 3 ملايين مشاهدة صالحة للجمهور في 90 يوماً.



وقبل هذا التغيير، كانت يوتيوب تطلب أن يكون لديك 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة أو 10 ملايين مشاهدة للمقاطع القصيرة من أجل تحقيق الدخل. وستتمكن الآن من كسب المال من مقاطع الفيديو الخاصة بك في وقت مبكر بالمقارنة مع السابق.



لكن هذا ليس كل شيء.. بالإضافة إلى ذلك، يقول يوتيوب إن فتح تحقيق الدخل باستخدام هذه المتطلبات الجديدة سيسمح لك أيضاً باستخدام خيارات تمويل المعجبين لكسب المال، وتشمل هذه العضويات: Super Chat و Super Stickers و Super Thanks. وستتمكن أيضاً من الترويج لمنتجاتك من خلال YouTube Shopping.

ولن تكون التغييرات متاحة عالمياً، ففي البداية ستكون متاحة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وتايوان وكوريا الجنوبية. وبمرور الوقت، ستتمكن البلدان الأخرى التي يتوفر فيها برنامج شركاء يوتيوب من الاستفادة من المتطلبات المنخفضة لتحقيق الدخل، بحسب موقع فون أرينا.

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