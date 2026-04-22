الأربعاء 2026-04-22 11:55 ص

يوتيوب يرضخ للضغوط.. قيود جديدة "تطوّق" وقت الشاشة للمراهقين

الأربعاء، 22-04-2026 10:49 ص
الوكيل الإخباري-   قرر تطبيق "يوتيوب" فرض قيود جديدة على وقت الشاشة المخصص للمراهقين، وذلك في استجابة للضغوط المتزايدة من قبل المشرعين والمدافعين عن سلامة الأطفال، بهدف الحد من الاستخدام المفرط للمنصة وتأثيراته المحتملة على الصحة النفسية.اضافة اعلان


وتتضمن الإجراءات الجديدة ميزات تحد من ميزة "التشغيل التلقائي" للفيديوهات، بالإضافة إلى إرسال تذكيرات دورية للمستخدمين الصغار بضرورة أخذ فترات راحة أو التوقف عن المشاهدة عند وقت النوم.
 
وتسعى المنصة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الرفاهية الرقمية وتوفير بيئة أكثر أماناً وتوازناً للفئات العمرية الشابة، استجابةً للمخاوف العالمية المتعلقة بإدمان الشاشات.
 
 


