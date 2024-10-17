يوتيوب يستعد لإطلاق تحديثات كبيرة لمليارات المستخدمين

الوكيل الإخباري- يستعد موقع يوتيوب لطرح تحديث كبير قريبًا للهاتف المحمول، والتلفزيون الذكي، والكمبيوتر الشخصي، لـ 2.5 مليار مستخدم.



وحسب موقع Toms Guide المتخصص في التكنولوجيا، الأربعاء، من المقرر طرح التحديث تدريجيًا لتسهيل استخدام "يوتيوب" في الوضع الأفقي، بصور مصغرة ونصوص أكبر، للمساعدة في تسهيل الوصول.



وفي قوائم التشغيل، سيقدم التحديث قوائم تشغيل "تعاونية" يمكن نشرها برابط أو رمز QR، مع إتاحة "نظام تصويت جديد".



وسيتيح التحديث سرعة تشغيل قابلة للضبط الدقيق، حيث يستطيع المستخدم تحديد السرعة بزيادات قدرها 0.05، بدلاً من الاختيار من بين 8 خيارات فقط بين سرعة 0.25x و2x.



ومن المزايا أيضًا، إتاحة "رد التعليق" على أحد الذين أعجبهم فيديو شخصي، والتفاعل معه.



ومن المقرر أن تتضمن التحديثات تصاميم جديدة، وكبيرة ومختلفة من حيث الألوان والواجهة، خاصةً على التلفزيون الذكي.

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