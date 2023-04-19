الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

البريد الأردني يطلق مشروع توصيل خدمات الترخيص

الأمانة : ذبح ومعاينة 89642 رأس أغنام وأبقار منذ بداية رمضان

الأردن يعزي الصين بضحايا حريق مستشفى في بكين

الملك: أتطلع دوما للعمل مع أخي آل نهيان لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعبينا

الإفطار على سيجارة.. أسرع طريقة للإصابة بأمراض مميتة

الصناعة والتجارة تعد خطة لمراقبة الأسواق في العيد

تعرف على اسباب تخلي الذهب عالمياً عن مستوى الـ 2000 دولار

تعثر الشركات العالمية عن السداد في أعلى مستوياته منذ كورونا

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي

التعليم العالي: الطلبة الأردنيين في السودان بخير

الأربعاء، 19-04-2023 01:50 م

يوتيوب يشدد قواعده بخصوص فيديوهات اضطرابات الأكل

7f22c1dd-6374eab242360472672ae82c


الوكيل الإخباري - أعلن موقع يوتيوب عن تحديثات لسياساته وإرشاداته لحماية المستخدمين من تشغيل محتوى مرتبط باضطرابات الأكل مع الاستمرار في إظهار الدعم والموارد لأولئك الذين يعانون من هذه المشكلات.

وبالتعاون مع خبراء من منظمات مثل الجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل (NEDA) و Asociación de Lucha contre la Bulimia y la Anorexia (ALUBA)، تعمل المنصة على توسيع إرشادات المجتمع الخاصة بها، وتقييد بعض مقاطع الفيديو حسب العمر، وإضافة مجموعات موارد الأزمات على تزويد المستخدمين بالمعلومات الدقيقة والدعم.

اضافة اعلان


وستحظر السياسات الجديدة المحتوى الذي يعرض سلوكيات قابلة للتقليد يمكن أن تدفع المشاهدين المعرضين للخطر إلى تقليدها، مثل سلوكيات الأكل المضطربة والتنمر على أساس الوزن في سياق اضطرابات الأكل. ولم يحدد موقع يوتيوب تماماً سلوكيات الأكل التي سيحمي المستخدمين منها، لكن الحالات يمكن أن تتراوح من فقدان الشهية والشره المرضي إلى الشراهة عند تناول الطعام، وفقاً للمعهد الوطني للصحة العقلية.


ولتحديد ما يشكل سلوكاً قابلاً للتقليد، تشاور يوتيوب مع الخبراء، وسيعتمد على السياق لتحديد كيفية التعامل مع مقاطع فيديو معينة. وسينظر في ما إذا كانت مقاطع الفيديو هذه تركز على التعافي من اضطرابات الأكل أو تتضمن سياقاً تعليمياً أو وثائقياً أو علمياً أو فنياً كافياً.

 

وفيما يتعلق بالقيود العمرية، يقول موقع يوتيوب إن بعض مقاطع الفيديو لن تكون في متناول المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو المشاهدين الذين سجلوا خروجهم أو عند تضمينها في مواقع ويب أخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن في حماية المشاهدين الأصغر سناً الذين قد يكونون أكثر عرضة لتقليد السلوكيات الموضحة في مقاطع الفيديو هذه. وقد يجد منشؤو المحتوى أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم مقيدة حتى لو كان الغرض منها هو مشاركة الخبرات المتعلقة باسترداد عافيتهم.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
470062

غوغل تخشى الذكاء الاصطناعي

Doc-T-697095-638168990233670381

إيطاليا تعيد السماح بـ'شات جي بي تي'.. بهذا الشرط

2164601-1159291818

إيلون ماسك يعمل على إنشاء أداته الخاصة للذكاء الاصطناعي

2023418143825226SM

لعبة مونستر هانتر قادمة إلى هواتف أندرويد وآي أو إس

تعبيرية

هل سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف؟

a7fc4baf-83b3-4f6f-95e0-bbed261d7d79

تطبيقات عليك حذفها من هاتفك.. لحماية بياناتك