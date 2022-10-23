يوتيوب يضيف علامة "هيلث" للفيديوهات الصحية الموثوقة

الوكيل الإخباري-بدأ موقع بث ملفات الفيديو يوتيوب إضافة علامة مميزة إلى الفيديوهات التي تقدم معلومات صحية موثوق بها، في محاولة للحد من تأثيرات المحتوى غير الدقيق والمضلل على المنصة.





وقال مدير يوتيوب والرئيس العالمي لمنصة يوتيوب هيلث، غراث غراهام إنه تم إعداد صيغة جديدة لتقديم المعلومات بهدف تسهيل تصنيف أصل أي فيديو مرتبط بالصحة ويمكن مشاهدته.





معلومات صحية من مصادر موثوقة

وأضاف غراهام أن ألمانيا ستكون أول دولة تتيح فيها منصة يوتيوب هيلث الخاصية الجديدة، مشيراً إلى أن "المصادر الموثوقة" للموضوعات المرتبطة بالصحة كانت مهمة بالنسبة ليوتيوب الذي يخدم أكثر من ملياري مستخدم سنوياً من مختلف أنحاء العالم.





يُذكر أن موقع يوتيوب تعرض في الماضي لانتقادات عديدة بسبب بث معلومات صحية غير دقيقة ومضللة. وفي منتصف 2020، حذرت المفوضية الأوروبية من المعلومات الخاطئة على موقع يوتيوب في إطار حملة لمكافحة التضليل المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد.





في الوقت نفسه، سيتم تمييز المشاركات التي تبثها قنوات تحمل علامة "صحة" (هيلث) على موقع يوتيوب عند ظهورها على صفحات البحث عن محتوى مرتبط بالصحة. وستسهل هذه الخطوة وصول المستخدمين إلى المحتوى الصحي الموثوق به.





الجهات الصحية الرسمية

وستكون قنوات المؤسسات الصحية والتعليمية ووزارات الصحة والمؤسسات الحكومية والمجلات الطبية في مقدمة القنوات التي سيتم منحها علامة "هيلث"، حيث يمكن لهذه الجهات تقديم طلبات للحصول على العلامة المميزة اعتباراً من 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ومن المتوقع إطلاق منصة يوتيوب هيلث أوائل 2023.





ويطبق موقع يوتيوب مجموعة من المعايير التي أعدتها الأكاديمية الوطنية للطب، وهي مؤسسة غير حكومية أمريكية، لاختيار المصادر التي تستحق الحصول على علامة "هيلث" للمحتوى الذي تبثه. كما أقرت منظمة الصحة العالمية المعايير التي وضعها موقع يوتيوب لتصنيف مصادر المحتوى الصحي.

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